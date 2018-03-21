Верховная Рада не одобрила ни в целом, ни в первом чтении законопроект, инициированный президентом Украины Петром Порошенко, о присоединении Украины к Конвенции о межгосударственном усыновлении. По словам заместителя министра юстиции Сергея Петухова, парламент в седьмой раз за последние 17 лет пытался проголосовать за инициативу. Рада отклонила законопроект №0166 Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Документ инициировал президент Украины Петр Порошенко.За принятие в целом законопроекта проголосовали 166 депутатов, затем нардепы голосовали за основу, однако "за" высказались только 174 парламентария. За направление документа на повторное первое чтение проголосовали 178 депутатов. Рада также отказалась отправить законопроект на доработку субъекту права законодательной инициативы – "за" проголосовали 178 нардепов."К сожалению, законопроект №0166… считается отклоненным", – сказал после серии голосований спикер парламента Андрей Парубий.Как заявил в ходе представления документа заместитель министра юстиции Сергей Петухов, эту инициативу предлагают принять Раде уже в седьмой раз за последние 17 лет. По словам замминистра, конвенция позволит контролировать сферу усыновления детей иностранцами. "Чтобы наши консульства за границей имели возможность получать отчеты и отслеживать дальнейшую судьбу усыновленных детей", – заявил Петухов.Он уточнил, что конвенция не дает преимущества иностранцам в вопросе усыновления и не позволяет усыновлять детей однополым парам. "Эти вопросы регулирует законодательство страны происхождения…. В Семейном кодексе Украины предусмотрено, что усыновление такого плана невозможно", – сказал Петухов.Нардеп от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук также заявила в ходе обсуждения документа, что усыновление детей будет проходить только под контролем Министерства социальной политики Украины, согласно законодательству.Конвенция о межгосударственном усыновлении, к которой присоединились более 100 стран мира, была принята 29 мая 1993 года в Гааге."Присоединение Украины к конвенции ставит целью обеспечить гармонизацию процедуры усыновления детей иностранцами в Украине с процедурами других государств-участников, создание четкой и прозрачной системы гарантий того, что межгосударственное усыновление осуществляется в интересах ребенка и с соблюдением всех его основных прав, создать систему сотрудничества между договорными государствами для обеспечения соблюдения таких гарантий и таким образом предотвратить кражу, продажу детей или торговлю ими, а также ввести международно-правовой механизм сотрудничества в сфере международного усыновления и обеспечить признание в договорных государствах усыновлений, осуществленных в соответствии с настоящей конвенцией", – сказано в пояснительной записке к документу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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