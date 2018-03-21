Компания Amazon стала второй по величине капитализации в мире, опередив Google В результате рыночная стоимость Amazon достигла $ 768 млрд евро Интернет-ритейлер Amazon.com по итогам торгов во вторник впервые обогнал Alphabet, холдинговую компанию Google, и стал второй по величине капитализации компанией в мире. Об этом сообщает Reuters . В результате рыночная стоимость Amazon достигла $ 768 млрд евро против $ 762 млрд в Alphabet. Apple продолжает занимать первое место с капитализацией в $ 889 млрд. На рост акций Amazon повлияли ожидания инвесторов от развития направлений облачных технологий, продажи продовольственных товаров и других новых подразделений Amazon. Ценные бумаги Alphabet, наоборот, упали на фоне скандала с утечкой данных пользователей Facebook , так как одним из основных источников дохода компании является онлайн-реклама. Напомним, 1 февраля компания Amazon впервые стала самым дорогим брендом в мире , обойдя Apple и Google. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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