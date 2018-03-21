В ближайшее время планируется провести технико-экономическое обоснование проекта. Первый полет прототипа электрического самолета планируется провести в течение ближайших трех лет, пишет тематическое издание Электровести.

Согласно предварительному описанию электрического самолета Israel Aerospace Industries, летательный аппарат будет иметь максимальную взлетную массу от 4,5 до 6,8 тонны. По этому показателю он будет соответствовать легкому турбовинтовому пассажирскому самолету Beechcraft King Air 350, рассчитанному на перевозку до 11 пассажиров.

Длина King Air 350 составляет 14,2 метра. Самолет имеет крыло размахом 17,7 метра. Этот летательный аппарат способен выполнять полеты на скорости в 312 узлов (около 578 километров в час).

Предполагается, что израильский электрический самолет сможет выполнять полеты на расстояние до 926 километров. Для сравнения, дальность полета King Air 350 составляет 3,3 тысячи километров. Другие подробности о перспективном израильском летательном аппарате пока не раскрываются.

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В июне прошлого года израильский стартап Eviation Aircraft представил проект электрического регионального пассажирского самолета Alice, первый испытательный полет которого запланирован на четвертый квартал 2018 года. Новый летательный аппарат получит три электромотора с толкающими воздушными винтами и аккумуляторную батарею достаточной емкости для относительно коротких региональных перелетов.

Alice длиной 12 метров сможет перевозить до девяти пассажиров. Управлять им будут двое пилотов. Предполагается, что аппарат получит удлиненное крыло небольшой стреловидности с размахом 13,5 метра и V-образное хвостовое оперение. Электромоторы с толкающими воздушными винтами будут установлены по одному на законцовках крыла и в хвостовой части.

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