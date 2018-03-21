США выступают против проекта «Северный поток-2».

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток-2», могут попасть под санкции. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа, информирует svodka.net.

Так, Нойерт заявила: «Мы вообще не склонны комментировать действия по санкциям, но мы ясно дали понять, что компании, работающие в секторе экспорта российской энергии, могут, если они задействованы в такого рода бизнесе, подвергнуться санкциям в рамках CAATSA».

Нойерт также напомнила, что США выступают против проекта «Северный поток-2».

«Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», — подчеркнула Нойерт, приведя в пример, как Россия прекращала поставки газа посреди зимы.

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Напомним, на прошлой неделе 39 американских сенаторов подписали открытое письмо об опасности «Северного потока – 2». Его направили министру финансов и замгоссекретарю.

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