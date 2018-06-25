Боевики на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня, заявили в штабе операции Объединенных сил. Сегодня 08.24 | комментариев: "Российские оккупационные войска 22 раза прибегли к прицельному огню по нашим позициям, десять из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и четверо военнослужащих получили ранения", – сказано в сообщении. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/395433577615931 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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