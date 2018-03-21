|На Запорожье подполковник полиции насмерть сбил пешехода
|21.03.2018 13:36
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Личность погибшего устанавливаетсяВо вторник, 20 марта, в районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области полицейский на своем автомобиле насмерть сбил пешехода.
Фото: google.com
По информации полиции , мужчина от полученных травм скончался в районной больнице. Его личность устанавливается.
За рулем автомобиля находился временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Запорожской области в звании подполковник полиции.
Сейчас решается вопрос об отстранении его от исполнения служебных обязанностей. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, Галицкий райсуд Львова приговорил на два года условно экс-сотрудника ГАИ Виктора Макаришина , который 11-го июня 2017 года, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, въехал в толпу людей возле церкви Андрея на площади Соборной.