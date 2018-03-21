Свидетель со стороны беглого экс-президента Виктора Януковича Оксана Медиева заявила в суде, что по дороге в Крым участников Антимайдана избивали, грабили, стреляли и жгли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В суде заслушали свидетеля от Януковича Фото: ЕРА сообщает корреспондент "ГОРДОН".Медиева находится в оккупированном Крыму и дает показания Оболонскому суду Киева в режиме видеоконференции. На сайте "Миротворец" она значится как "изменник Родины, помощник российских оккупантов" за ее работу председателем участковой избирательной комиссии в Симферополе."Стоял так называемый блокпост. То есть стояло очень много людей, перекрыли дорогу. Горели вот эти шины у них там. Когда мы подъезжали, шины не горели. Когда мы остановились перед ними, они сразу зажгли, пошел черный дым", – рассказала она.Свидетель защиты рассказала, что мужчина лет 60 и два молодых парня сказали, что не пропустят автобусы."В этот момент с их стороны прозвучала пара выстрелов. Мы испугались, побежали в наши автобусы. Я увидела: два мальчика из других автобусов упали, лежали, они никому не были нужны. Я попросила помочь их затащить в наш автобус", – заявила она.По словам Медиевой, один из парней был ранен в бедро. Колонна начала разворачиваться, однако в этот момент в них начали бросать палки. А в лобовые стекла автобусов кидали банки с краской и разбивали их "железными цепями". Во время дачи показаний прокурор обратил внимание, что адвокат Януковича помогает свидетелю давать показания, подсказывая ей слова. В связи с этим суд сделал адвокату замечание.Свидетельница продолжила, что они поехали в сторону Киева, чтобы заправить автобусы и оказать помощь пострадавшим. По ее словам, "директор автозаправки" посоветовал крымчанам "вообще избавиться от автобусов", потому что их ищут какие-то люди."Мы ему не поверили. Мы же ничего плохого не сделали. Поехали дальше... Был населенный пункт – не знаю, как он назывался. Нам дорогу перегородил большой автомобиль на 11 мест, но легковой. Из этого автомобиля стреляли люди. Мы понимали, что что-то не то происходит. Ребята выбежали из автобусов и начали бить по этому автомобилю, чтобы они как-то испугались", – заявила Медиева.По ее словам, одного из крымчан переехал автомобиль и все начали кричать "здесь труп" и "поехали домой". Она добавила, что парня тоже затащили в их автобус и вызвали ему скорую помощь, однако врач отказался брать парня на лечение."Мы доктору сказали, что, значит, он поедет с нами. Но доктор испугался, начал плакать. Говорил, что не надо его забирать, у него семья и дети. Мы извинились, что его напугали, и отпустили... В этот момент мимо ехала наша крымская милиция на автобусах... Сказали нам ехать за нами", – продолжила свидетель от Януковича.По ее словам, по дороге на блокпостах из автобусов милиции протестующие вынесли дубинки и бронежилеты, а на одном из блокпостов начали всех бить. Потом стреляли в лобовое стекло автобуса, один из автобусов загорелся. Медиева заявила, что парней из автобусов начали избивать, но руководивший на блокпосте Степан запретил трогать "девочку", однако ее все же ударили один раз по спине.Позже, по словам свидетеля Януковича, Степан приказал поднять руку "водителям и татарам", которых протестующие отпустили. Медиева утверждает, что затем захваченных протестующими крымчан заставили петь гимн Украины, издевались над ними, некоторых ограбили, а два автобуса "отправили на расстрел". Также она рассказала, что кого-то из парней привязали к дереву и женщины "два часа били их палками, пока не стемнело".Однако в конечном итоге антимайдановцев отпустили и они вернулись в Симферополь."Сначала ни снимков, ничего не делали. Прошло четыре дня, 24 февраля я приехала в больницу и меня госпитализировали, поставили диагноз "компрессионный перелом трех позвонков"... Я пролежала семь или восемь дней в больнице", – заявила свидетель защиты.Она добавила, что всех ее знакомых из автобуса выписали из больницы через 5–10 дней "просто с ушибами". И она дала показания и выписки из больницы в "комитет по защите прав пострадавших от Майдана".Свидетель также утверждает, что избивавшие их протестующие заявили, что избили людей в автобусах за то, что они из Крыма, говорят на русском языке и богатые.До этого Медиева рассказала в суде, что протестующие крымчане решили уехать из Киева 20 февраля, когда колонна людей с оружием начала стрелять в "ребят из внутренних войск".Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из страны находится в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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