Прокуратура Киева требует отменить ДПТ Совских прудов в Киеве

Прокуратура Киева подала иск в Окружной административный суд Киева на Киевский горсовет с требованием отменить детальный план территории (ДПТ) Совских прудов в южной части Соломенского района столицы, утвержденный решением Киевсовета в декабре 2016 года.

Согласно сообщению Киевсовета в газете "Крещатик" от 21 марта, заседания суда назначено на 2 апреля 2018 года.

Как указано в документе, оспариваемый ДПТ охватывает территорию в пределах улиц Народного ополчения, Эрнста, Пулюя, вдоль р. Совка и верхнего каскада Совских прудов.

Согласно данным реестра судебных решений, третьими лицами в иске выступают департамент градостроительства и архитектуры КГГА и ООО "Терра Проджект", которое разрабатывает планы территорий в Киеве.

По информации на сайте Киевсовета, мэр столицы Виталий Кличко 15 марта 2018 года поручил экологической и градостроительной комиссиям горсовета рассмотреть общественную петицию о защите Совских прудов, которая собрала 10,1 тыс. голосов.

"Зеленая зона и пруды находятся в ужасающем состоянии. Пруды заилились и превратились в болота с гниющим мусором и неприятным едким запахом. Повсеместно - сброс химии, нелегальная врезка канализации и сливы от выгребных ям частного сектора, дождевой смыв, бытовой и строительный мусор", - говорится в петиции.

Ее подписанты также требуют поддержать ДПТ в пределах ул. Кировоградской, пер. Лобановский и ул. Проектной (№ПС-2016.06-ДПТ) с восстановлением озер, созданием парковой и жилищно-общественной зоны.

Как сообщалось ранее, ДПТ южной части Соломенского района столицы предполагает строительство 100 тыс. кв. м нового жилья в течение пяти лет.