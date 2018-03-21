В американском городе Нью-Йорк жителей предостерегают от поездок во время урагана, сообщает РБК-Украина.

В целом американские авиакомпании отменили более трех тысяч рейсов в международных аэропортах имени Джона Кеннеди ​(New York John F. Kennedy International Airport), Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) и Ньюарк (Newark Liberty International Airport) в связи со снежным ураганом, который ожидается 21 марта в северо-восточных штатах США.

Кроме этого, в Нью-Йорке просят жителей воздержаться от поездок во время урагана.

По данным американских СМИ, в городе ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

Как сообщал svodka.net ранее, синоптики рассказали, что погоду на большей части территории Украины в ближайшие сутки будут определять активные атмосферные фронты , которые обусловят сложные погодные условия.

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