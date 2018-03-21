На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер
картины "Титан" режиссера Леннарта Раффа. Главного героя, летчика
ВВС США Рика Янссена выбирают для военного эксперимента по созданию
человека, способного выжить в инопланетных условиях – на спутнике
Сатурна, Титане. Успешный опыт таит в себе опасный побочный эффект.
Роли исполнили Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон,
Агнесс Дейн, Натали Эммануэль. | Главного героя подготовят к
переселению на другую планету Скриншот: Movieclips Trailers /
YouTube видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube