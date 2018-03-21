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"Титан". Вышел трейлер фильма
21.03.2018 13:50
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер картины "Титан" режиссера Леннарта Раффа. Главного героя, летчика ВВС США Рика Янссена выбирают для военного эксперимента по созданию человека, способного выжить в инопланетных условиях – на спутнике Сатурна, Титане. Успешный опыт таит в себе опасный побочный эффект. Роли исполнили Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль.   | Главного героя подготовят к переселению на другую планету Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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