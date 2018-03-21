Президент России Владимир Путин поручил администрации проработать список о помиловании 16 человек, который ему ранее передала Ксения Собчак.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В списке 16 фамилий, в том числе Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец (фигуранты "дела 26 марта"), Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), Сергей Мохнаткин (правозащитник, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции "Стратегии-31"), Олег Навальный (брат оппозиционера Алексея Навального, отбывающий срок по "делу Ив Роше"), Александр Соколов (журналист РБК, осужденный за создание экстремистского сообщества), Олег Сенцов (украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме).

Напомним, что 18 марта в России состоялись выборы президента. Это уже седьмые выборы главы государства в истории Российской Федерации. Путин собрал рекордное число голосов.

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