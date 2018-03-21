Международный аэропорт Борисполь до конца текущей недели подпишет соглашение с ирландским лоукост-перевозчиком Ryanair. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Интерфакс-Украина .

"Будем ожидать, что к концу недели соглашение между Ryanair и аэропортом Борисполь будет подписано", - заявил премьер.

Он также подчеркнул, что аэропорт установит новую систему тарифов для авиакомпаний.

"В соответствии с этими переговорами (между аэропортом и перевозчиком, - ред.) аэропорт вводит новую систему расценок. Это значит, что все авиакомпании, которые работают с аэропортом "Борисполь", (...) снизят оплату. И тут необходимо отследить, чтобы это положительно сказалось на стоимости авиабилетов", - заявил Гройсман.

Как сообщал svodka.net, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что переговоры с ирландским лоукостеров Ryanair о ее выходе на украинский рынок прошли успешно .

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