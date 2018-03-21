Более 20 учеников одной из школ в Волоколамске госпитализированы, предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке «Ядрово».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах, пишет Newsader.

«Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина — резкий запах сероводорода», — сказал источник СМИ.

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В свою очередь заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова также сообщила, что «в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода».

«Мы считаем, что причина — свалка «Ядрово», никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую», — сказала она.

По ее словам, «ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации — и Министерство образования РФ, и МЧС».

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