|Теракт в Кабуле: 29 человек погибли, 52 получили ранения
|21.03.2018 14:06
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Взрыв прогремел рядом с шиитской святыней.
Террорист подорвал себя рядом с госпиталем Али Абад и Кабульским университетом на западе города, информирует svodka.net.
Район немедленно оцепили полицейские. Рядом с местом взрыва замечены машины скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницу. Пять человек в критическом состоянии.
Исполняющий обязанности начальника полиции Кабула Дауд Амин заявил, что накануне органы правопорядка получили сообщение об атаке в месте проведения религиозного праздника Навруз и услили меры безопасности в этом районе. Однако террорист-смертник привел в действие взрявное устройство между группы людей неподалеку от места празднования.
По информации ТАСС взрыв прогремел рядом с шиитской святыней.
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Ответсвенность за взрыв на себя взяла террористическая организация «Исламское государство».
Навруз — новый год по солнечному календарю у иранских и тюркских народов.