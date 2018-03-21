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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен снять
часть проблем, возникших для правоохранительных органов в связи с
вступлением в действие поправок в Уголовный процессуальный кодекс,
инициированных народным депутатом от Радикальной партии Андреем
Лозовым, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от
фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. Геращенко:
В условиях бардака в правоохранительных органах часто
подозрения выдвигают без должных на то оснований Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com "Районные отделы полиции и прокуратуры
обязаны отныне обращаться в суды по месту регистрации центральных
управлений. Например, полицейский города Измаила раньше арестовывал
преступника, шел за санкцией в суд Измаила, а теперь должен везти
этого человека, даже отдельно опасного преступника, за 250 км в
Одессу. Для Киевской области – это Шевченковский район Киева.
Чтобы получить дозволение на арест, обыск, следственные действия,
сотрудники 37 районных отделений области и 10 – города Киева
должны ехать в Шевченковский суд. Это парализует работу и
полиции, и судов", – рассказал Геращенко.Также, по его словам,
серьезные проблемы возникнут у следователей при назначении
экспертиз."Если раньше после изнасилования или убийства следователь
мог сразу назначить экспертизу, то теперь это может занять как
несколько дней, так и несколько недель. После изнасилования,
например, экспертизу необходимо провести в течение 5-6 часов. Есть
такое понятие, как, например, ногтевые смывы. Жертва царапала
преступника, у нее из-под ногтей можно взять частицы ДНК
преступника. Помыл руки – доказательство потеряно. Следователь
уже сам не сможет отправить жертву на экспертизу. Надо идти в суд,
ждать неделями решения суда. Не будет же человек все это время
ходить с грязными руками", – отметил нардеп.Еще одна проблема,
подчеркнул Геращенко, расследование дел, по которым нет конкретных
подозреваемых. Ранее такие могли расследоваться, пока не истекут
сроки давности – 15 лет. Теперь каждые 12–18 месяцев
следователю придется обращаться к прокурору и судье, чтобы продлить
сроки следствия."В Едином реестре уголовных производств около 1,5
млн зарегистрированных преступлений. Из них в суд за год передается
примерно 150 тыс. Все остальные надо продлевать или закрывать.
Закрытие дела без основания будет раздражать потерпевших. И это
большая проблема", – пояснил Геращенко.В то же время, сказал
он, спорная норма о возможности оспаривать предъявленное подозрение
имеет право на существование, однако нуждается
в доработке. "Возможности оспаривать подозрения –
сама по себе довольно разумная новация, потому что в условиях
бардака в правоохранительных органах часто подозрения выдвигают без
должных на то оснований. Например, сыну министра внутренних дел
Арсена Авакова выдвинули подозрение на основании видео, якобы
снятого в кабинете замминистра МВД Сергея Чеботаря. В суде адвокаты
спросили, есть ли экспертиза, подтверждающая, что на видео сын
Авакова и что это именно его голос. Оказалось, таких данных нет.
Так что возможность оспаривать подозрение – хорошая вещь, но
ее надо отрегулировать так, чтобы это не мешало расследованию
преступлений. Будем улучшать", – сказал нардеп.Он отметил, что
на данный момент депутаты смогли найти способ решить только одну из
четырех озвученных проблем."Что касается вопросов логистики, то уже
разработан и зарегистрирован в Верховной Раде законопроект №8161. В
четверг должны его проголосовать. Таким образом, мы часть проблем
решим. Что касается остальных вопросов, надо понимать: парламент
работает так, что нужно находить консенсусные голоса. По проблемам
логистики их удалось найти. По оставшимся вопросам надо делать
отдельные законопроекты и согласовывать их с остальными
депутатами", – подытожил Геращенко.3 октября 2017
года Верховная Рада Украины приняла в целом
законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный
процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс
Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие
законодательные акты".22 ноября президент Петр
Порошенко подписал изменения в законодательство.Законопроект,
который мог отменить действие наиболее спорных положений новой
редакции Уголовного процессуального кодекса, парламент
рассмотрел 15 марта, однако для его принятия не хватило голосов. И
в полночь 16 марта поправки вступили в законную силу.
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