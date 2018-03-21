В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен снять часть проблем, возникших для правоохранительных органов в связи с вступлением в действие поправок в Уголовный процессуальный кодекс, инициированных народным депутатом от Радикальной партии Андреем Лозовым, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. Геращенко: В условиях бардака в правоохранительных органах часто подозрения выдвигают без должных на то оснований Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Районные отделы полиции и прокуратуры обязаны отныне обращаться в суды по месту регистрации центральных управлений. Например, полицейский города Измаила раньше арестовывал преступника, шел за санкцией в суд Измаила, а теперь должен везти этого человека, даже отдельно опасного преступника, за 250 км в Одессу. Для Киевской области – это Шевченковский район Киева. Чтобы получить дозволение на арест, обыск, следственные действия, сотрудники 37 районных отделений области и 10 – города Киева должны ехать в Шевченковский суд. Это парализует работу и полиции, и судов", – рассказал Геращенко.Также, по его словам, серьезные проблемы возникнут у следователей при назначении экспертиз."Если раньше после изнасилования или убийства следователь мог сразу назначить экспертизу, то теперь это может занять как несколько дней, так и несколько недель. После изнасилования, например, экспертизу необходимо провести в течение 5-6 часов. Есть такое понятие, как, например, ногтевые смывы. Жертва царапала преступника, у нее из-под ногтей можно взять частицы ДНК преступника. Помыл руки – доказательство потеряно. Следователь уже сам не сможет отправить жертву на экспертизу. Надо идти в суд, ждать неделями решения суда. Не будет же человек все это время ходить с грязными руками", – отметил нардеп.Еще одна проблема, подчеркнул Геращенко, расследование дел, по которым нет конкретных подозреваемых. Ранее такие могли расследоваться, пока не истекут сроки давности – 15 лет. Теперь каждые 12–18 месяцев следователю придется обращаться к прокурору и судье, чтобы продлить сроки следствия."В Едином реестре уголовных производств около 1,5 млн зарегистрированных преступлений. Из них в суд за год передается примерно 150 тыс. Все остальные надо продлевать или закрывать. Закрытие дела без основания будет раздражать потерпевших. И это большая проблема", – пояснил Геращенко.В то же время, сказал он, спорная норма о возможности оспаривать предъявленное подозрение имеет право на существование, однако нуждается в доработке. "Возможности оспаривать подозрения – сама по себе довольно разумная новация, потому что в условиях бардака в правоохранительных органах часто подозрения выдвигают без должных на то оснований. Например, сыну министра внутренних дел Арсена Авакова выдвинули подозрение на основании видео, якобы снятого в кабинете замминистра МВД Сергея Чеботаря. В суде адвокаты спросили, есть ли экспертиза, подтверждающая, что на видео сын Авакова и что это именно его голос. Оказалось, таких данных нет. Так что возможность оспаривать подозрение – хорошая вещь, но ее надо отрегулировать так, чтобы это не мешало расследованию преступлений. Будем улучшать", – сказал нардеп.Он отметил, что на данный момент депутаты смогли найти способ решить только одну из четырех озвученных проблем."Что касается вопросов логистики, то уже разработан и зарегистрирован в Верховной Раде законопроект №8161. В четверг должны его проголосовать. Таким образом, мы часть проблем решим. Что касается остальных вопросов, надо понимать: парламент работает так, что нужно находить консенсусные голоса. По проблемам логистики их удалось найти. По оставшимся вопросам надо делать отдельные законопроекты и согласовывать их с остальными депутатами", – подытожил Геращенко.3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".22 ноября президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство.Законопроект, который мог отменить действие наиболее спорных положений новой редакции Уголовного процессуального кодекса, парламент рассмотрел 15 марта, однако для его принятия не хватило голосов. И в полночь 16 марта поправки вступили в законную силу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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