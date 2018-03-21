Известная певица Алла Пугачева ответила на критику, обрушившуюся на нее после появления на публике во время голосования на президентских выборах.

В своем аккаунте в Instagram Пугачева расскаала о состоянии здоровья .

"Люди добрые. Я старею и довольно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", - заявила певица.

Она также пожелала счастья и долгих лет жизни своим критикам, и призвала их отправлять свой яд и злобу на борьбу с проблемами более важными, чем ее старение.

"Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду", - отметила Пугачева.

Кроме того, она напомнила всем злопыхателям, чтобы они не забывали, что в апреле ей "стукнет" 69 лет.

Как сообщал svodka.net.uа, российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок, где она запечатлена без макияжа .

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