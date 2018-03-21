Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий якобы планирует уйти в отставку.

Информацию об этом распространили интернет-издания, пишет НВ.

Причиной возможного увольнения главы САП в медиа уже называют усиление противостояния антикоррупционных органов. По словам собеседников, заявление об увольнении по состоянию здоровья уже написано и решение должно быть объявлено в следующий понедельник. Но реальная причина – якобы данные прослушивания в кабинете чиновника.

Украинская правда, ссылаясь на собственные источники, сообщает: Национальное антикоррупционное бюро и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Отмечается: в его кабинете работала скрытая записывающая аппаратура, которую прикрепили на большой аквариум у стола. Более месяца назад детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство на антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие, говорится в публикации. Процессуальное руководство по делу осуществляет Владимир Гуцуляк. В УП отметили, что «жучки» в кабинете руководителя САП провисели минимум несколько недель. Правда, как уверяют собеседники журналистов, ничего криминального зафиксировать не удалось.

Глава САП Назар Холодницкий планирует уйти в отставку до Пасхи, сообщает Громадське со ссылкой на источники. Окончательное решение Холодницкий, якобы, будет принимать после возвращения из Брюсселя, куда отправляется с директором НАБУ Артемом Сытником.

Издание Insider сообщает: причина возможной отставки Холодницкого – не состояние здоровья, а материалы прослушивания. Записанные разговоры, по данным издания, не касались коррупции, но могут положить тень на Холодницкого. «Он там ничего антикоррупционного не наговорил, скорее антисемитизм какой-то. Они это сняли и американцам пообещали показать». Эти данные могут повредить имиджу Холодницкого, которого в США рассматривали как одного из претендентов на кресло генпрокурора, пишет издание.

Официально ни в одном из ведомств информацию о прослушивании Холодницкого не комментировали. В эфире Радио НВ пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил: все, что касается истории с прослушиванием – пока слухи.

«Если что-то действительно происходит, то официальный орган официально сообщает о таких нарушениях. Если Специализированная антикоррупционная прокуратура таких заявлений не делала, то нет оснований говорить, что что-то происходит. У нас очень много слухов, которые продуцируются в том числе нашим северным соседом», – сказал Лысенко.

Расследование в отношении действий Холодницкого, а также факт прослушивания в его кабинете Радио НВ подтвердил член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Сергей Лещенко. Народный депутат добавил, что часто наблюдал, как меры НАБУ не получали поддержки со стороны Специализированной прокуратуры. В частности, происходило затягивание многих дел.

«На самом деле в кабинете Холодницкогго было установлено подслушивающие устройства, зафиксировали… я бы не стал это квалифицировать как преступление, но определенное поведение, которое вызывает вопросы», – отметил Лещенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Холодницкий планировал подать в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Другой версией называют давление на руководителя САП.

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