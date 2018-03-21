Свидетель со стороны беглого экс-президента Виктора Януковича Оксана Медиева заявила в суде, что лично не видела гибели по дороге в Крым ни одного из сторонников экс-президента. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Свидетель со стороны Януковича не смогла подтвердить слова беглого экс-президента про убитых под Киевом крымчан Фото: ЕРА До этого свидетель со стороны Януковича долго и подробно расписывала, как на блокпостах под Киевом стреляли по колонне с крымчанами, жгли автобусы и жестоко избивали их пассажиров.Судья спросил у свидетеля, видела ли она лично, чтобы кого-то из крымчан убили. Адвокат Януковича подал протест, заявляя, что из рассказа свидетеля понятно, что погибшие были. Однако судья парировал, что действующий Уголовный процессуальный кодекс позволяет ему задавать вопросы, и опять обратился к Медиевой."Лично я не видела, как умер человек. Ребята, которые были привязаны к дереву, они не вернулись. И мои знакомые ребята, которые убежали, они видели, как, ну, в людей стреляли и люди умирали. Я лично не видела, но есть те, которые видели", – заявила свидетель.Судья спросил, может ли Медиева назвать фамилии "многочисленных погибших"."Я – нет. Мой автобус полностью приехал. Это уже со слов моих знакомых", – подытожила она.В ноябре 2016 года Янукович заявил, что отделение Крыма от Украины произошло из-за "расстрела автобусов" с антимайдановцами. История о якобы имевшем место убийстве сторонниками "Правого сектора" крымских антимайдановцев под Корсунь-Шевченковским Черкасской области 20 февраля 2014 года появилась в интернете на следующий день.В марте 2015 года в пропагандистском фильме "Крым. Путь на родину", показанном на канале "Россия 1", выступали те, кому, по их словам, удалось спастись около Корсуня. Сообщалось о семи погибших и 20 пропавших без вести крымчанах.Однако сразу после появления информации об инциденте ее опровергли в Главном управлении МВД Украины в Автономной Республике Крым и управлении милиции Черкасской области.Организация StopFake назвала историю о "Корсуньском погроме" одним из пропагандистских вымыслов Кремля, не имеющим отношения к действительности.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 годы, после бегства из страны находится в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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