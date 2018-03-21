Центр транспортной логистики "Укрзализниці" ежемесячно отправляет сотни вагонов в непризнанное Приднестровье, в то время как составов не хватает для украинских предприятий, заявил нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Тымчук: Бизнес наших госпредприятий с россиянами процветает совсем на ином направлении Фото: nfront.org.ua "Относительно "дружбы" украинских госпредприятий с Приднестровьем. В августе прошлого года глава ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что потери украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) от коррупционного распределения вагонов "Укрзализниці" в 2017 году составят $1,2 млрд. Однако, похоже, проблема из сферы коррупции явно переходит в вопрос национальной безопасности нашей державы", – написал Тымчук.По его словам, "за счет "перераспределения" вагонов в убыток украинским производителям, Центр транспортной логистики "Укрзализниці" обеспечивает работу предприятий в российском анклаве – "Приднестровской Молдавской Республике"."Это, как общеизвестно – целиком и полностью теневой бизнес, организованный россиянами. Так, по нашим данным, в 2017 году Центр транспортной логистики "УЗ" во главе с Сергеем Подгородецким обеспечил доставку более 250 тыс. тонн металлолома из Украины (это в то время, когда его критически не хватает украинским металлургам) на Молдавский металлургический завод (г. Рыбница, Приднестровье). Для этого понадобилось более 5 тыс. вагонов. Тех самых, которых катастрофически не хватает украинским экспортерам (так, тот же "Укрметаллургпром" заявляет об обеспеченности вагонами только на 25%, борьба идет за каждый десяток вагонов, тогда как Центр транспортной логистики "УЗ" ежемесячно отправляет их в непризнанное, контролируемое россиянами Приднестровье сотнями", – продолжил нардеп.Он добавил, что "сам данный завод в ПМР, к слову, с 2013 года контролируется "Металлоинвестом" – одним из крупнейших металлургических холдингов России, и является одним из главных "доноров" ПМР"."В общем, пока патриотическая украинская общественность требует прервать любые экономические связи Украины с РФ, бизнес наших госпредприятий с россиянами процветает совсем на ином направлении. И при этом больно бьет по интересам украинских же производителей", – резюмировал нардеп. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1498213826973934 20 декабря 2017 года исполняющий обязанности главы правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов рассказал на заседании Кабинета Министров Украины, что в 2018-м – начале 2019 года компания планирует построить и купить 10 тыс. вагонов.Из бюджета ПАО "Укрзалізниця" ежегодно воруют около 15 млрд грн, заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.В ноябре 2017 года министр проинформировал о проведении правоохранителями в шести регионах Украины около 50 обысков по делу о коррупции в "Укрзалізниці". По словам министра, в коррупции в "Укрзалізниці" подозревают народных депутатов от Блока Петра Порошенко Богдана и Ярослава Дубневичей, члена правления УЗ Сергея Михальчука, бывшего чиновника УЗ Михаила Костюка и "другую веселую гоп-компанию". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вагонов центр логистики транспортной тымчук Теги: политика