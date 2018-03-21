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Тымчук: Центр транспортной логистики "Укрзализниці" обеспечивает работу предприятий в российском анклаве – Приднестровье
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21.03.2018 14:22
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Центр транспортной логистики "Укрзализниці" ежемесячно отправляет
сотни вагонов в непризнанное Приднестровье, в то время как составов
не хватает для украинских предприятий, заявил нардеп от "Народного
фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий
Тымчук. Тымчук: Бизнес наших госпредприятий с россиянами процветает
совсем на ином направлении Фото: nfront.org.ua "Относительно
"дружбы" украинских госпредприятий с Приднестровьем. В августе
прошлого года глава ассоциации "Укрметаллургпром" Александр
Каленков заявил, что потери украинского горно-металлургического
комплекса (ГМК) от коррупционного распределения вагонов
"Укрзализниці" в 2017 году составят $1,2 млрд. Однако, похоже,
проблема из сферы коррупции явно переходит в вопрос национальной
безопасности нашей державы", – написал Тымчук.По его словам,
"за счет "перераспределения" вагонов в убыток украинским
производителям, Центр транспортной логистики "Укрзализниці"
обеспечивает работу предприятий в российском анклаве –
"Приднестровской Молдавской Республике"."Это, как
общеизвестно – целиком и полностью теневой бизнес,
организованный россиянами. Так, по нашим данным, в 2017 году Центр
транспортной логистики "УЗ" во главе с Сергеем Подгородецким
обеспечил доставку более 250 тыс. тонн металлолома из Украины (это
в то время, когда его критически не хватает украинским металлургам)
на Молдавский металлургический завод (г. Рыбница, Приднестровье).
Для этого понадобилось более 5 тыс. вагонов. Тех самых, которых
катастрофически не хватает украинским экспортерам (так, тот же
"Укрметаллургпром" заявляет об обеспеченности вагонами только на
25%, борьба идет за каждый десяток вагонов, тогда как Центр
транспортной логистики "УЗ" ежемесячно отправляет их в
непризнанное, контролируемое россиянами Приднестровье
сотнями", – продолжил нардеп.Он добавил, что "сам данный завод
в ПМР, к слову, с 2013 года контролируется "Металлоинвестом" –
одним из крупнейших металлургических холдингов России, и является
одним из главных "доноров" ПМР"."В общем, пока патриотическая
украинская общественность требует прервать любые экономические
связи Украины с РФ, бизнес наших госпредприятий с россиянами
процветает совсем на ином направлении. И при этом больно бьет по
интересам украинских же производителей", – резюмировал нардеп.
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1498213826973934
20 декабря 2017 года исполняющий обязанности главы правления
"Укрзалізниці" Евгений Кравцов рассказал на заседании Кабинета
Министров Украины, что в 2018-м – начале 2019 года
компания планирует построить и купить 10 тыс. вагонов.Из
бюджета ПАО "Укрзалізниця" ежегодно воруют около 15 млрд грн,
заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.В ноябре
2017 года министр проинформировал о проведении
правоохранителями в шести регионах Украины около 50 обысков по
делу о коррупции в "Укрзалізниці". По словам министра, в коррупции
в "Укрзалізниці" подозревают народных депутатов от Блока Петра
Порошенко Богдана и Ярослава Дубневичей, члена правления УЗ Сергея
Михальчука, бывшего чиновника УЗ Михаила Костюка и "другую веселую
гоп-компанию".
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