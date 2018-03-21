В сети появился ряд роликов в ответ на провокационное видео внефракционного нардепа Надежды Савченко, на котором она на фоне сессионного зала Верховной Рады «припугнула» депутатов, пишет Обозреватель.

Так, на одном из этих видео Савченко закидают, что она работает на Россию, а главу Кремля Владимира Путина и главаря «ДНР» Александра Захарченко, с которым нардеп часто встречалась, назвали ее «хозяевами».

Также в одном из роликов снялся ветеран АТО, который назвал нардепа «не насытившейся кровью тварью», которая сознательно распространяет ложь.

Все три ролика в одном видео (осторожно, ненормативная лексика):

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