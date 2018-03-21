НБУ изменил методику оценки денежных переводов мигрантов, улучшил сальдо текущего счета платежного баланса за 2015-17гг

Национальный банк Украины (НБУ) обновил методологический подход к оценке объема денежных переводов трудовых мигрантов в страну и, соответственно, переоценил влияние таких переводов на платежный баланс.

Как сообщается в презентации на веб-сайте центробанка, изменение методологического подхода обусловлено недооценкой частных денежных перечислений из-за существенных изменений основных направлений, характера трудовой миграции, а также каналов денежных переводов.

"Переориентация краткосрочных мигрантов из России в Польшу и резкий рост количества украинцев, работающих в Польше, привели к недооценке переводов из-за очень низкой доли официальных переводов из Польши. Кроме того, административные ограничения на использование международных платежных систем со стороны обеих стран обусловили недооценку переводов из России", - указано в документе.

Помимо этого, пересмотр связан с появлением новых данных о трудовой миграции и объемов частных денежных переводов. В частности в новом подходе отражены результаты модульного опроса трудовой миграции, проведенного Госстатом Украины, оценка Национального банка Польши в отношении частных денежных переводов в Украину с использованием результатов опроса, а также оценка Центробанка России в отношении частных денежных переводов по отдельным странам СНГ.

После пересмотра методики показатели объема частных переводов в 2015-2017 гг. возросли более чем на 27%: в 2015 году - до $7 млрд с $5,2 млрд, в 2016 году – до $7,5 с $5,4 млрд, в 2017 году – до $9,3 млрд с $7,3 млрд.

По итогам переоценки сальдо текущего счета платежного баланса в 2015 году было улучшено до $1,616 млрд с "минус" $189 млн, в 2016 году – до "минус" $1,34 млрд с $3,45 млрд, в 2017 году – до $2,088 млрд с $4,113 млрд.

Сальдо сводного платежного баланса осталось неизменным вследствие зеркальной корректировки финансового счета.

В дальнейшем предварительные данные платежного баланса в отношении частных переводов, которые публикуются в конце каждого месяца по итогам предыдущего месяца, а также ежеквартально, будут рассчитываться НБУ на основе собственных оценок с учетом всей имеющейся информации.

В свою очередь, уточненные данные с учетом обновленной "зеркальной статистики" будут публиковаться ежеквартально не позднее чем через три месяца после обнародования предварительных квартальных данных.