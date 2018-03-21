Известный синоптик Наталья Диденко опубликовала прогностическую диаграмму для Киева, которая демонстрирует когда киевлянам ждать долгожданного потепления, сообщает Страна .

"Потепление начнется с 26 марта, а 29-30 марта в Киеве предположительно до +10 градусов!" - отметила синоптик.

По словам самой Диденко, она разместила эту диаграмму, чтобы подбодрить тех, кто впал в отчаянье от снежного и морозного дня весеннего равноденствия.

Как сообщал svodka.net ранее, в центральных и южных областях Украины ожидаются снегопады , метели и гололедица на дорогах.

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