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Весна приближается: синоптики рассказали, когда ждать потепления
21.03.2018 14:25

 Известный синоптик Наталья Диденко опубликовала прогностическую диаграмму для Киева, которая демонстрирует когда киевлянам ждать долгожданного потепления, сообщает Страна.

"Потепление начнется с 26 марта, а 29-30 марта в Киеве предположительно до +10 градусов!" - отметила  синоптик. 

По словам самой Диденко, она разместила эту диаграмму, чтобы подбодрить тех, кто впал в отчаянье от снежного и морозного дня весеннего равноденствия.

Как сообщал svodka.net ранее, в центральных и южных областях Украины ожидаются снегопады, метели и гололедица на дорогах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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