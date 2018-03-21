|Весна приближается: синоптики рассказали, когда ждать потепления
|21.03.2018 14:25
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Известный синоптик Наталья Диденко опубликовала прогностическую диаграмму для Киева, которая демонстрирует когда киевлянам ждать долгожданного потепления, сообщает Страна.
"Потепление начнется с 26 марта, а 29-30 марта в Киеве предположительно до +10 градусов!" - отметила синоптик.
По словам самой Диденко, она разместила эту диаграмму, чтобы подбодрить тех, кто впал в отчаянье от снежного и морозного дня весеннего равноденствия.
Как сообщал svodka.net ранее, в центральных и южных областях Украины ожидаются снегопады, метели и гололедица на дорогах.
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