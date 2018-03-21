В интернете обнародовали видео, на котором зафиксированы новые российские комплексы, блокирующие работу беспилотников на Донбассе.

Соответствующий ролик размещен на странице "Вернись живым" в , передает

"Вот на такой неясный лучевой прибор недавно наткнулись разведчики одного из подразделений. Сначала кажется, что это простой отблеск от стекла, ведь вокруг все разрушено. Но после того, как свет немного погас и вновь загорелся - коптер отказался слушать команды пилота. Без сомнений, это какая-то новая переносная часть одного из российских комплексов РЭБ или РЭР. Спросили о том, что это такое, наверное, почти у всех аэроразведчиков. Говорят, что не видели раньше ничего подобного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, когда на мониторе появилось цветное мерцание, воздушные разведчики вспомнили, что их аппараты так же становились неконтролируемыми.















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