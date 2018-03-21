Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин раскритиковал поздравление патриархом РПЦ Кириллом Владимира Путина с избранием президента. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чаплин: За последние месяцы Синод и Высший церковный совет не приняли ни одного документа по значимым вопросам Фото: pravoslavie.ru "Я, в общем, готов к этому поздравлению присоединиться, хотя и голосовал за другого кандидата. Но есть люди, которые не присоединятся точно. Имею в виду прежде только не украинских националистов, которыми мне сразу попеняют "патриоты-лоялисты", а тех, кто пересмотрел отношение к действующей власти после "Матильды" и предательства русских людей в Одессе, Харькове, Киеве", – написал он.Чаплин высказал надежду, что Кирилл во время молебна перед инаугурацией президента даст тому "критическое напутствие" по множественным "кричащим проблемам", которые остаются в России без реального ответа."Будет ли это сделано? Не уверен... За последние месяцы ни Синод, ни Высший церковный совет не приняли ни одного документа по общественно значимым вопросам. Архиерейский Собор, по большому счету, – тоже... Проект "Патриарх Кирилл", по сути, закрыт – по крайней мере как проект общественно значимый, способный собрать команду соработников, а не челяди и не вечных "соглашателей". Закрытие проекта произошло не в последнюю очередь усилиями "титульного" лица. Оно как бы достигло только, чего хотело, но радости ему это не добавило", – подытожил он. https://www.facebook.com/prot.v.chaplin/posts/565994433777066 Чаплин несколько лет руководил синодальным отделом по взаимоотношениям церкви и общества, но был снят с этой должности решением Синода 24 декабря 2015 года. Сам Чаплин объяснял свою отставку разногласиями с патриархом Кириллом.В октябре 2017 года Чаплин проклял россиян за фильм "Матильда" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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