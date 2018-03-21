Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 21 марта, принял постановление о запрете оформления паспортов гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки, сообщают Украинские новости.

Таким образом правительство внесло изменения в постановление "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины" №302 от 25 марта 2015 года.

Кабинет министров исключил положение, предусматривающее, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжечки.

Согласно пояснительной записке к постановлению, данное решение обосновано тем, что подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.

По данным Министерства внутренних дел, разработавшего проект постановления, на 13 февраля 2018 года оформлено 1 542 538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.

Постановление №302 предусматривает, что принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекращается с 1 ноября 2016 года, при этом паспорт без электронного носителя, оформленный и выданный до 1 ноября 2016 года действителен в течение срока, на который он выдан.

Как сообщал svodka.net.uа, директор государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Юрий Онищенко сообщил, что с начала вступления в силу безвизового режима было получено свыше миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов .

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