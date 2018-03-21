Дипведомством РФ пригласило всех послов в Москве встретиться 21 марта. Им предложили обсудить вопрос отравления Скрипаля с экспертами российского Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, сообщает ТАСС.

Посол Китая в Москве Ли Хуэй, посол Франции Сильви Берману и посол Великобритании в России Лори Бристоузаявили, что не будут участвовать во встрече. Вместо себя отправят представителей дипмисий.

Между тем глава российского МИД Сергей Лавров, находясь с визитом в Японии, пытается выяснить местонахождение и состояние Сергея Скрипаля.

Российский и японский дипломаты согласились, что самое важное в деле отравления — прояснение всех фактов. Лавров добавил, что между них первоочередными считает два.

«Первый — где находится господин Скрипаль и его дочь. И второй — почему официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование еще займет месяцы, а приговор британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения. Надеюсь, что японские друзья России в своих дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить эти факты», — заявил Лавров.

Великобритания отказывается предоставлять российским дипломатам доступ к Скрипаля и его дочери, сообщал 18 марта «Интерфакс». Соответствующий консульский требование россияне отправили в британской МИД. Там ответили, что считают Скрипаля британским гражданином, следовательно доступ не предоставят.

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