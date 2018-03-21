Одна очень приятная, энергичная старушка поведала: «…В 1985 году после двух операций меня выписали из Московской онкологической клиники и отправили умирать домой, отведя, как позже выяснилось, 10 дней жизни, пишет со ссылкой на .

Дома, пролежав два дня на койке, я вспомнила о рецепте лечения только организма составом, где главный компонент – алоэ.

Бумажка с описанием куда-то задевалась, стала готовить по памяти. Оборвала все листы у двух 4-5 летних растений, промыла их, протерла марлей, срезала шипы и пропустила через мясорубку. Получилось 2 л вместе с мякотью.

Достала из подпола 3 кг меда,

2 бутылки кагора.

Все это слила в чистый эмалированный тазик, хорошо размешала.

Хватило на две трехлитровые банки. Плотно закрыла, завернула в черные кофты и поставила в подпол на цемент. Сколько настаивать и как принимать, забыла.

Через 10 дней я достала одну банку, взболтала и, разлив по бутылкам, стала пить по 1 ст. ложке три раза в день за час до еды. Бутылки держала в холодильнике, завернув их в черное.

Принимала это лекарство долго, а октябре отправилась на консультацию. Тут-то я и узнала, что предрекали мне медики.

В итоге появилась выписка из онкологической клиники за подписью ее директора. Там говорилось, что с диагнозом «рак матки в стадии гангренозного распада тканей» меня выписали как неизлечимую, а когда осенью обследовали, я оказалась совершенно здоровой и прибавила в весе 22 кг.

Далее описывался примененный мной способ лечения с некоторыми уточнениями: до среза алоэ 5 дней не поливать.

Вино использовать красное крепостью 16-18 градусов или портвейн (0,5л).

Смесь настаивать 5 дней.

Принимать по 1 ч. ложке первые пять дней, затем – по 1 ст. ложке минимум 2-3 недели, но желательный курс 1,5 – 2 месяца.

Важно, что с первых дней у больных появляется аппетит. Эта же смесь в той же дозировке рекомендуется для лечения туберкулеза легких, язвы желудка, а также психических расстройств и хронических заболеваний крови, женских недугов, паралича, зубных и головных болей.

Способ универсален в борьбе с хроническими и острыми поражениями желудка, печени, кишечника, сердца. И может быть не только лечебным, но и профилактическим.

Для профилактики достаточно

алоэ – 350 г,

меда – 600 г,

вина – 350 г.

Каждые пять лет я с тех пор, как вылечилась делаю такую настойку для профилактики. Мне уже 78 лет, но умирать не тороплюсь.

Собираю разные лекарственные травы, пью чай из них, по утрам делаю в течение 40 минут зарядку».

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