По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, Кабмин уволил Дину Пимахову с поста первого заместителя руководителя Государственной миграционной службы по собственному желанию. Пимахова: Очень трудно читать и смотреть о себе большой поток лжи в СМИ Скриншот: 112 Украина Online / YouTube "Пимахову уволили по собственному желанию", – сказал Розенко.Пимахова сообщила в Facebook 21 марта, что "подала заявление на увольнение, которое удовлетворено"."Работая на государственной службе с 1999 года, всегда старалась честно делать свою работу, быть эффективной и полезной… Мою карьеру некоторые считают слишком головокружительной, для меня же эти почти 20 лет – значительная часть моей жизни, в течение этих лет я прошла постепенный путь от специалиста до чиновника высокого уровня, многому училась и многое переосмысливала", – написала экс-чиновница.По ее словам, есть "понимание того, что этот этап жизни позади и необходимо двигаться дальше""Очень трудно читать и смотреть о себе большой поток лжи в СМИ, но еще труднее осознавать, насколько больно это для людей, которые меня знают, которым небезразлична моя судьба, людей, которые меня любят и всегда поддерживают. На всех этапах своей карьеры я всегда была нетерпимой к несправедливости. И могу четко сказать, что сегодня я являюсь одним из немногих чиновников такого ранга, который обратился с заявлением в правоохранительные органы о предложении неправомерной выгоды, в рамках которого было проведено много встреч и разговоров для задержания лица, которое предлагало взятку, что и произошло", – Пимахова. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2084481848498324&id=100008095868822 29 ноября 2017 года в пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в $15 тыс. Пимаховой Служба безопасности Украины задержала агента НАБУ.Чиновница рассказала, что познакомилась с человеком, представившимся Сергеем Титенковым, который на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей решить ряд вопросов, связанных с "незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины". По словам Пимаховой, она отказалась. Зампред ГМС добавила, что только в ходе задержания узнала, что Титенков имеет отношение к НАБУ.Руководитель бюро Артем Сытник рассказал, что операция НАБУ в отношении Пимаховой продолжалась с весны 2017 года. По его словам, детективы задокументировали факт коррупции Пимаховой еще несколько месяцев назад, хотя сама она написала заявление в СБУ о провокации взятки. В НАБУ также заявили, что Генеральная прокуратура Украины и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".12 декабря 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что поддержит привлечение к ответственности за коррупцию Пимаховой, но соответствующее уголовное производство пока не открыто.15 декабря 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство в отношении Пимаховой было зарегистрировано, но его нельзя довести "до логического завершения", так как антикоррупционные органы не смогут доказать виновность чиновницы в суде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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