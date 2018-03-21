Авиакомпания Ellinair в июне возобновит перелеты Харьков - Салоники

Греческая авиакомпания Ellinair возобновляет сезонные рейсы по маршруту Харьков - Салоники со 2 июня.

Как сообщает пресс-служба компании DCH, которая управляет Международным аэропортом "Харьков" через компанию "Нью Системс АМ", перелеты будут выполняться на Airbus A319. Самолет из Харькова в Салоники будет вылетать по субботам. Время в пути - 2 часа 50 минут. Вылет в 3:50, приземление в 6:40 по местному времени. Обратные рейсы будут выполняться по пятницам. Стоимость билета в одну сторону - от 4282 грн ($164).

В 2017 году Международный аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток до 806,1 тыс.человек (в 2016 году этот показатель составил 599,7 тыс. человек). В 2018 году его планируется увеличить еще на 12% (до 900 тыс. человек).

В феврале 2018 года пассажиропоток аэропорта составил 53,4 тыс. человек, что на 33% больше, чем за подобный период прошлого года (40 тыс. человек). Доля пассажиропотока на международных рейсах составила 74%.

Наиболее популярными направлениями в феврале 2018 года были: Стамбул (Pegasus, Turkish Airlines, Atlasglobal), Киев (МАУ), Шарм-Эль-Шейх (Windrose, Azur Air Ukraine, Bravo Airways, YanAir, МАУ), Варшава (LOT), Тель-Авив (МАУ), Минск (Belavia).

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 человек в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.