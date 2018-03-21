Папа Римский Франциск наказал за экзорцизм девятерых украинских монахов и его решение не может быть обжаловано, сообщает Укринформ .

"Святейший отец утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) об лишении монашеского сана девяти монахов." - говориться в заявлении Ватикана.

Стоит отметить, перечисленные священослужители были членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской области и на данный момент они незаконно находятся в селе Посеч Ивано-Франковской области.

Согласно утвержденным декретам, они теряют принадлежность к монашескому сану, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, которые вытекают из составленных монашеских обетов. Они не могут служить Божественную Литургию, совершать Святые Таинства и осуществлять другие богослужения в храме или вне него, в частности совершать любые публичные моления за больных, экзорцизмы или подобные практики.

По данным источника, сначала стало известно о сестре Марии Баран из монастыря в Великих Борках, которая вроде бы слышала голос Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и отдельных святых. Некоторые "послания" записывал отец Антоний Григорий Планчак. Отец подтверждал их достоверность и происхождение от Бога, хотя не имел на это полномочий.

Позже в монастырях проведели канонических визитаций, в результате которых было обноружено много нарушений дисциплины: часть монахов не придерживались устава, а в деятельности руководствовались указаниями "пророчицы". Для окончательных выводов в монастырях работала специальная комиссия, созданная распоряжением главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава. Она не выявила никаких признаков того, что "объявления", или "голоса", сестры Марии Баран и других сестер монастыря Введения во храм Пресвятой Богородицы имеют сверхестественное происхождение.

После выводов комиссии состоялась реорганизация монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка. Но часть монахов не приняла замечаний церковной власти и отказалась ее слушать и не желали исправить своего поведения. Комиссия была вынуждена лишить девять человек монашеского сана.

Как сообщал svodka.net ранее, Папа Римский заявил, что начинает и завершает день по-украински.

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