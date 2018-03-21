Британская актриса Кэти Бойл, которая вела "Евровидение" в
1960–1970-х годах, скончалась в Англии. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Бойл скончалась на 92-м году жизни
Фото: kinopoisk.ru Об этом сообщает Daily Mail.Она скончалась в
возрасте 91 года в Англии. Бойл вела конкурс "Евровидение" в
1960–1970-х годах. Она также была ведущей премии Ivor Novello
Awards и исполнила роли в фильмах "Правда о женщинах" и "Намерение
убить".Кэти Бойл родилась 29 мая 1926 года в Италии. В
Великобританию она переехала в возрасте 20 лет.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира