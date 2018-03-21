Надюша хотела напасть на транспортные средства президента Петра Порошенко, министра МВД Арсена Авакова, секретаря Совбеза Александра Турчинова с «целью противоправного лишения их жизни».

Об этом черным по белому написано в представлении ГПУ, которое обнародовал Антон Геращенко. Нашим читателям он больше известен под именем Антонина, а также по видео, где Геращенко тщательно вылизывает довольно большую тарелку с остатками еды неизвестного происхождения.

Мысль «лишить государственных деятелей жизни противоправным способом» нашла широкую поддержку у различных социальных слоев населения. План Савченко был признан годным, особенно в части обстрела из миномета купола Верховной Рады с последующим добиванием выживших депутатов из стрелкового оружия. Вокруг Наденьки, особенно вокруг ее сумочки из натуральной кожи, началась бурная движуха. На станциях метро, а также в правительственном квартале появились наряды Нацгвардии в полной выкладке: одна собака, два бойца в брониках с автоматами, разгрузками, запасными магазинами, презервативами, дубинками, противогазами и фляжками.

Резко снизилась посещаемость сессионного зала парламента, поскольку аналитики установили: в сумочку Наденьки помещается до четырех гранат РГД-5, один «Глок» и четыре запасных обоймы. После того, как появился короткий, но, с...ка, яркий ролик Савченко (на фоне сессионного зала стоит Надя, играет тревожная музыка, затем минометчица говорит: «Бум! Ну что, всра...ся?»), ситуация стала еще более напряженной.

Не хватило голосов для принятия проекта постановления о «признании выборов президента Путина нелегитимными». Возможно, оно и к лучшему, поскольку все уже поздравили Владимира Владимировича с победой, в том числе и лучший друг нации Дональд Трамп. Мы же не знали последних ценных указаний Госдепа. Плюс ко всему Савченко по Киеву бегает, осматривать ее сумочку у сотрудников Государственного управления охраны нет права. Закон, разрешающий личный досмотр героини Украины на предмет наличия разнообразных взрывчатых веществ и нагана, пока не принят. Разработан, зарегистрирован в секретариате ВР, но, повторюсь, многие очкуют посещать сессионный зал. Падает люстра, летит граната, Надя делает контрольный за левое ухо… У слуг народа очень богатое воображение.

Предполагалось, что в среду, 21 марта, аккурат после традиционных путинских снегопадов Регламентный комитет Рады рассмотрит представление относительно трезвого (но не факт) генпрокурора Юры Луценко на снятие с Савченко неприкосновенности с арестом прямо в зале заседаний. Но Надюша поломала все планы, поскольку провела пресс-конференцию и рассказала об «объекте А».

В этом месте мы несколько отступим от темы, чтобы ответить на животрепещущий вопрос: является ли Надежда Савченко е...нутой? Безусловно. В патриотических пабликах даже обсуждался вариант использования «кровавой гебней» секретных технологий по изменению сознания «нашей героини». Вспомнили про американские программы «МК-Ультра», «Блю берд». Но, в конце концов, остановились на версии об обычной, изначальной е…нутости. Однако следует отметить, что е…нутость е…нутости рознь. Одно дело, когда закарпатский губернатор Москаль называет так и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Такая оценка носит ярко выраженный негативный характер и с одобрением воспринимается широкими массами, обреченными на вымирание без всякой надежды на получение медицинской помощи.

Другое дело – Савченко. Ее стопроцентная е...нутость носит позитивный характер, поскольку свыше семидесяти процентов респондентов считают вполне приемлемым вариант «противоправного лишения жизни государственных деятелей». Кстати, в списке целей Савченко по непонятным причинам нет премьера Гройсмана. Аваков есть, Петя есть, а глава правительства отсутствует. Возникают вполне обоснованные подозрения.

Вообще, это очень интересный феномен – измененное состояние патриота. Поймите, у нас тут очень мало развлечений. Порошенко действительно монополизировал право на вздор, который возвел в ранг государственной политики. Поэтому когда Михо Саакашвили быстро эволюционировал от «друга Вальцмана» к «непримиримому врагу барыг», это уже развлечение. Но его резко депортировали. Без «Карлсона на крыше» стало скучновато.

На «Оппозиционный блок», который благодаря Ахметову превратился в верного союзника Петра Алексеевича, никакой надежды нет. Вадима Рабиновича с его чудесной партией «За життя» (сленговое название данной структуры носит откровенно антисемитский характер) воспринимать в качестве альтернативы тоже нет особого смысла. Тимошенко вообще затихарилась в последнее время. Поэтому несомненная е...нутость Савченко находит своего зрителя. Тем более что патриоты буквально начинают кричать при одном упоминании имени бывшей героини нации, ставшей «путинской минометчицей». И Надюша оправдывает надежды (извините за гребаную тавтологию) на все сто процентов.

Она собрала журналистов в кулуарах Рады, которые с опаской расположились подальше от нее, и выдала блестящий текст в духе позднего Кафки. Оказывается, все, что происходит – это игры разума. Какой ум – такие и игры.

Савченко с самого начала знала, что к ней подослали киллеров-провокаторов с целью убийства. Причем убить ее хотели давно. Кто? Естественно, Петр Порошенко. Но Надюша как офицер ВСУ, принявший присягу на верность нации, так просто не сдается. Она вступила с подосланным киллером, который фигурировал как «объект А», в отношения интимного характера. «Приблизила», так сказать, к себе. Затраханный киллер попытался спровоцировать ее на государственный переворот. Надя знала, что он провоцирует. Поэтому сама решила спровоцировать власть. Двойная игра. «Объекта А» надолго не хватило, поскольку, по словам Савченко, появились «объекты» Б, В и даже Г. С солдатской прямотой Надя их поимела. Киллеры сходили с ума один за другим, писали слезные рапорты на имя Грицака с просьбой перевести их на передовую, поскольку «терпеть это уже нет сил». Сама Савченко тоже постоянно была в напряжении, ведь приходилось провоцировать провоцирующих, доводить ситуацию до абсурда, а потом до третьих петухов иметь своих потенциальных киллеров. Не позавидуешь, короче.

Смысл заявлений Савченко мало кто понял. Точнее, не только лишь все. Особенно про «белый телефон со следами органического вещества личного происхождения». Луценко безотлагательно созвал заседание по выработке тактики противодействия плану Савченко «Провокация провокаторов» с элементами жесткого порно. Особое беспокойство собравшихся вызвала информация насчет «объекта А», который оказался настолько затраханным, что позорно сбежал, забрав с собой некоторые предмета туалета героини. Позвонил Вальцман, поинтересовался, что там с посадкой Наденьки. Луценко бодро рапортовал, что стакан наполовину полон, следовательно можно подъезжать. В общем, решили поменять тактику. Комитет по посадке Савченко перенесли на 8.30 утра, а в десять часов, когда соберутся перепуганные депутаты, сразу лишить ее неприкосновенности и арестовать в здании Рады. Затягивание процесса, по оценкам экспертов в различной стадии алкогольного опьянения, приведет к росту популярности Наденьки, некорректному восприятию работы спецслужб, агентов которых героиня оттрахала в грубой, часто откровенно циничной форме.

Для противодействия новой линии защиты минометчицы – «я провоцировала спецслужбы с целью доказать, что они провоцировали меня» – выработали контрмеры. Решено было официально объявить Наденьку е…нутой. Тяжелое детство, чрезмерное употребление алкоголя, путинские застенки, общение с Юлией Тимошенко. Тут кто угодно слетит с катушек. Однако в части «свершения противоправных действий с целью свержения действующего строя» Савченко должна быть признана вменяемой. Другими словами, посадить, а затем отправить в дурку. Не думаю, что реализовать план в полном объеме у них получится. Позитивная е...нутость Савченко, восприятие расстрела депутатов в качестве нормальной политической деятельности действительно доведут ситуацию до абсурда. А когда ситуация доходит до абсурда, то она превращается в правду. Вот что, согласитесь, интересно.

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