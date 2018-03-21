С 23 марта подача заявлений на выдачу визы возможна только через консульский отдел посольства, по предварительной записи.

Все визовые центры Польши в России приостанавливают свою работу с 27 марта, следует из сообщения визового провайдера VFS Global, который работает по контракту с польскими властями, информирует svodka.net.

«С 27 марта 2018 года все визовые центры Польши временно приостанавливают свою деятельность», — говорится в сообщении.

На сайте VFS Global также указано, что в региональных визовых центрах Польши последним днем приема документов было 20 марта, с 21-го числа визовые центры работают только на выдачу готовых паспортов. В визовом центре Польши в Москве последний день подачи документов на визу — 22 марта, после чего этот центр также будет только выдавать готовые документы.

На сайте посольства Польши в Москве уточняется, что с 23 марта подача заявлений на выдачу визы возможна только через консульский отдел посольства, по предварительной записи.

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Решение о временном прекращении работы визовых центров не связано с политикой, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина «Интерфаксу».

По ее словам, польские власти сообщили туроператорам, что приостановка работы визовых центров вызвана техническими причинами, свою работу визовые центры возобновят, как только новый договор с компанией VFS Global вступит в силу. «В начале апреля работа центров должна возобновиться», — сообщила Тюрина.

Временная приостановка деятельности визовых центров Польши носит технический характер и не связана с политическими причинами, подтвердил РБК консул Польши Анджей Сломкий.

По его словам, она связана с продлением договора с визовым оператором VFS Global, который заканчивается 26 марта 2018 года. Для продления договора проводился тендер по приему документов на оказание визовых услуг.

«В пятницу, 16 марта, фирма VFS Global победила в тендере. Но по закону о проведении тендеров другие участники в течение десяти дней могут оспорить результаты. Если этого не случится, мы 27 марта заключим новый договор и VFS Global возобновит деятельность», — поясняет Сломский.

Временное изменение порядка приема документов не вызовет проблем у туристов, уверяет консул. «Мы открыли расширенные возможности регистрации визовых заявлений на нашем сайте и будем принимать всех желающих сделать визу через консульство Республики Польши при условии предварительной регистрации в системе e-consulat — это стандартная система», — говорит он.

Согласно данным Центрального статистического управления Польши, за январь 2018 года республику посетило 32,6 тыс. россиян.

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