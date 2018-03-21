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Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Беларусь
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21.03.2018 14:54
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия первая
"протянет руку помощи" белорусам в случае такой необходимости.
Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Беларусь и первой
придет ей на помощь Фото: ЕРА "Русские – это наши братья. Они
разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и
сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое
бывает. Я это все пережил сполна", – заявил Лукашенко.По его
словам, подобные споры должны урегулировать политики. "Нам кто
прежде только руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина
в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять
Беларусь", – подчеркнул белорусский президент.Отношения между
Россией и Беларусью обострились в 2017 году, когда Россия в
одностороннем порядке ввела близкий режим с Беларусью.
"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один
какой-то министр, пусть даже сильный, ФСБшник и прочее, одним
росчерком пера поставил крест на всех договоренностях", – так
в феврале прокомментировал решение российской стороны
Лукашенко. 8 февраля на встрече с премьер-министром
Латвии Марисом Кучинскисом президент Беларуси заявил, что его
страна никогда не будет дружить с другими странами против России.
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