У Администрации Президента прошла акция с требованием уволить главу Николаевской ОГА. Фоторепортаж События У Администрации Президента прошла акция с требованием уволить главу Николаевской ОГА. Фоторепортаж 21 марта около 100 представителей националистических организаций провели пикет у здания Администрации Президента Украины Петра Порошенко в центре Киева с требованием уволить главу Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Савченко. По мнению участников акции, именно его действия привели к гибели и.о.директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика Владислава Волошина. Официальное обращение активисты передали представителю администрации. После этого они запустили десятки бумажных самолетиков с надписями, обвиняющими Савченко, и разошлись. Пикет прошел мирно. Правопорядок обеспечивали несколько десятков сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.



последние сводки сводки администрации президента главу уволить ога Теги: события