Если эти признаков есть и у вас, то можете ни о чём не беспокоиться. Именно это и поможет разбираться в людях, пишет со ссылкой на .

В разговорах между свободными и замужними женщинами часто звучит одна фраза, вот такая: «Найти бы тебе нормального мужика, увидела бы сразу — как жизнь налаживается». Далеко не факт, что у замужних супруг принадлежит к категории нормальных, однако не будем язвами и ехиднами, оставим это в стороне.

Что это за зверь-то такой — нормальный мужик? Кто его видел, в каких заповедниках выращивают этих редких особей, наделённых особым даром налаживать чужие жизни за считанные дни, часы, а может быть, и минуты? Бають, что встрече с нормальным мужиком всегда предшествует многолетняя каторга по перебору мудаков: некая кармическая предоплата за будущее счастье. Я это скорее считаю болезненным тренингом и одновременно подтверждением правила о жизненных уроках — от мудаков должно тошнить в первые тридцать секунд, на тридцать первой ноги у девицы призваны самопроизвольно разворачиваться и убегать со максимальной скоростью, насколько позволяют мышцы и 12-сантиметровые каблуки. На тыльной стороне медали — при первых же признаках нормальности у мужчины в женской голове должен срабатывать хватательно-заграбастывательный инстинкт с элементами бульдожьей хватки. Сказано же — мало их, следовательно обретённое лучше беречь, как зеницу ока, и при этом стараться не удушить вусмерть в жарких объятиях.

1. Первым признаком «нормального мужика» я считаю способность бороться с личными страхами. Я не отрицаю права мужчин на страх, не жду от них показного героизма. Мужчины часто боятся врачей, безденежья, неудач в постели, автомобильных аварий и прочего и прочего. Так вот нормальный мужик, скрипя зубами, пойдёт к врачу (не дотерпливая до вызова «скорой»), научится экономить или зарабатывать больше, не сядет за руль пьяным, признает, что иногда-таки проколы в сексе случаются, и решение всех вышеперечисленных траблов считает своей личной задачей, а не проблемой окружающих.

2. Вторым признаком нормальных мужиков я считаю спокойное отношение к физиологии. Нет, я не имею в виду тех типов, которые моются раз в неделю и считают, что чеснок и пот — лучший афродизиак. Я имею в виду тех, кого не вгоняет в отвращение неожиданно начавшаяся у женщины менструация, или случившийся у ребёнка понос или рвота. Согласно моему опыту, именно из таких небрезгливых обычно выходят отличные любовники, так как они принимают женское тело, как есть, не подгоняя его под ограничения собственной бактериофобии.

3. Третий знак нормального мужика — понимание разницы между мужской и женской психологией. Они знают, что мы — существа эмоциональные, более сложные и во многих смыслах непредсказуемые. И просто дают нам возможность быть такими, какими нас создала природа, а не выкатывают список с претензиями. Почему? Да потому что в этом и есть вся красота общения между полами, если бы мы были одинаковы, то где интерес?

4. Четвёртый знак нормального мужика — чёткое осознание того, что он хочет в каждый момент. «Сейчас я голоден, сейчас я хочу спать, сейчас я устал. Через час я поеду на работу, в 11 вечера вернусь домой, это мой последний бокал» — он так решил, он так сделал. В разных жизненных ситуациях такие люди быстро соображают, с какой стороны нужно распутывать клубок из проблем, и их трудно сбить с толку. Это ещё называется «хорошо налаженная обратная связь» с самим собой.

5. Пятый знак нормального мужика — разумное отношение как к трате, так и к экономии денег. В нужном поможет, от ненужного отговорит (и себя, и других). Разумные мужики категорически против азартных игр, так как считают это просаживанием потраченного на зарабатывание денег здоровья.

6. Шестой знак нормального мужика — ему незачем врать. Ни про то, во сколько он уехал от друзей вчера вечером, ни про свои заработки, ни про семейное положение. Правила очень просты: с самого начала сказав правду, он себя обезопасил от разборок по поводу лжи.

7. Седьмой знак нормального мужика — нежелание жить со скандальными людьми. Услышав ор в свой адрес, нормальный мужик его первым делом заткнёт. Вторым — спросит, в чём проблема. Третьим — решит её (каким уж способом — зависит от проблемы). Четвёртого шага тут нет и быть не может, и именно следовательно скандалов нормальным мужикам закатывать не получится.

8. Восьмой знак нормального мужика — стремление к любви. Они способны принимать её и возвращать, всеми возможными способами, и не бегают от чувств, как будто ошпаренные. Именно потому, что жадность им не присуща, а со страхами они имеют привычку бороться, таким людям удаётся сохранить способность романтически любить до старости. Свою женщину любят очень преданно и всегда очень практически, не показушно: оберегая от напастей и не обижая напрасно.

9. Девятый знак нормального мужика — умение признавать свои косяки. С него не валится корона сказать: «Я совершил глупость, прости». Второй частью этого признака нормальности является умение ошибки исправлять и не повторять.

10. Десятый знак нормального мужика — любовь детям (по крайней мере, своим). Ни развод, ни падение неба в Дунай, ни полёты астероидов близко к орбите Земли не могут ему помешать быть отцом, точка.

Мы все прекрасно знаем — каких мужчин мы не хотим видеть рядом с собой. Однако каких мы хотели бы видеть — по-моему, это требует особого обсуждения. Что для вас входит в понятие «нормальный мужик», как вы определяете, кто заслуживает этого эпитета, а кто нет? Оспаривайте мои признаки, добавляйте свои. В конце концов, мы должны распознавать своих героев в лицо. И быстро

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