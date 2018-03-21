Победительница Евровидения-2016 Джамала выпустила новый сингл "Крила". Автором музыки стала сама исполнительница, а слова написала Татьяна Милимко. Саундпродюсированием занималась студия SEKTA (Vanek Klimenko, Stas Chornyy).

По словам Джамалы, ее новая песня о том, что каждый из нас нуждается в поддержке со стороны других людей.

"Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь-то вера, ангел или любимый человек рядом", - рассказала певица.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, украинская певица, народная артистка Украины Джамала представила публике новое музыкальное видео на песню "Ти любов моя" .

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