Украинская певица Джамала презентовала сингл "Крила". Аудио она
разместила на своем канале в YouTube. Как объяснила Джамала, песня
"Крила" о том, что каждому человеку нужна поддержка других людей.
"Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно ложное
и возвышает нас над другими. Мы рождаемся в определенных семьях,
родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь.
На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают,
вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые минуты, когда
ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему мне достаются самые
сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый
несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, вера, ангел или
любимый человек рядом", – написала певица в Instagram. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Джамала
раскрыла смысл новой песни: Я не люблю понятие selfmade,
потому что, на мой взгляд, оно ложное и возвышает нас над другими
Фото: jamalajaaa / Instagram видео
Аудио: Jamala | Джамала / YouTube