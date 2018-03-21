|Провокационные ролики с Радой и Савченко «рвут» сеть (видео)
|21.03.2018 15:13
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Соратники нардепа Надежды Савченко распространили ролик, в котром она в пустом зале Верховной Рады, после нагнетающей музыки, с саркастической улыбкой говорит: "Ба-бах! Что страшно? А они нас боятся", пишет со ссылкой на .
Соответствующее видео разместила на своей странице товарищ по партии и пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.
В ролике, после слов Савченко появляется надпись: "Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины".
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