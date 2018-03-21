16 крупнейших украинских предприятий по переработке масличных культур обратились с открытым письмом к Премьер-министру В.Б. Гройсману и Главе ВРУ А.В.Парубию с просьбой сохранить изменения, внесённые в Налоговый кодекс Украины, которые дают возможность отечественным предприятиям, хотя бы временно работать в условиях, обеспечивающих максимальную переработку соевых бобов и семян внутри страны.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур» (регистрационный № 7403-2 от 29.12.2017 г.). Документ предусматривается исключить пункт 63 подраздела 2 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины». Таким образом, предлагается отменить ранее внесенные изменения в Налоговый кодекс Украины, которые способствовали созданию условий для максимальной переработки сои и рапса внутри страны.

«В случае принятия данного законопроекта (регистрационный № 7403-2 от 29.12.2017 г.) Украина теряет возможность наращивать производство и экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью. Экспортируя ежегодно около 5 млн тонн масличных, за границу вывозится добавленная стоимость в виде переработки, а это 50 долл на тонне или 250 млн.долл.США (7 млрд гривен), которых лишатся бюджет страны», — говорится в открытом письме ассоциации «Укролияпром».

«Целью законопроекта определено «защита прав и законных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, экспортирующих масличные культуры…». При этом экспортерами сои являются западные трейдеры, а не украинские сельхозтоваропроизводители, которые выращивают зерновые. Таким образом, данный законопроект защищает только интересы иностранных трейдеров, которые и являются основными экспортерами сои и рапса и заинтересованы в получении «быстрых денег», уверены на предприятиях маслоперерабатывающей промышленности.

В случае отмены изменений в Налоговом кодексе, дополнительные рабочие места будут создаваться в других странах, а доходы компаний от переработки — пополнять чужой бюджет. При этом «углубление внутри страны переработки сои и рапса позволит привлечь около 1 млрд.долл.США инвестиций и создать 1500 новых рабочих мест» уверены в ассоциации.

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Источник: ukranews.com

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