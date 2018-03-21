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...А ведь предупреждали же умные люди, что главе МИД Украины Павлу Климкину не надо было ездить на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов. От имени своей страны.

Украина-то с таким министром, конечно, член, еще и какой. Всего. Но, увы, не ЕС и туда только вяло подползающий. Но Климкин поехал. Или его позвали. И он, воодушевленный, видимо, писающим мальчиком бельгийской столицы, 19 марта сего года на упомянутом совете тоже много журчал. Буквально исходил экскрементами, облаченными в слова, переходя от одного выловленного им в коридорах собеседника к другому. И, в принципе, это его обычная дипломатическая работа. На солидные заседания, где нужны ум и опыт, его не зовут. Все его сторонятся, но он, когда выловит зазевавшегося, вываливает на несчастного всю украинскую проблематику.

Так было и сейчас. Климкин, суетясь в замкнутом пространстве, призвал европейское общество не признавать итоги российских президентских выборов в Крыму и наказать за них Россию новыми санкциями. Передал европейцам список из 140 человек, которые, по мнению Украины, незаконно организовывали президентскую кампанию на полуострове и теперь должны гореть в аду. Опять убеждал, что его страна – образец демократии, где на первом месте стоят права человека, особенно национальных меньшинств, которых на выступления против Украины и ее законов подбивает лично Путин. В этом трэше Климкин даже не понял, что своим присутствием он действительно легализовал три новых тренда в отношении окружающего мира к Украине. Теперь никто в Киеве не сможет соврать, что ничего не знал или что-то пропустил. Климкина подпустили на заседание серьезных людей – он должен был все замечать и протестовать. Или предлагать украинские варианты развития событий, а не повторять уже сказанное и заносить, как говорится, зады.

Во-первых, стало понятно, что если кто и будет отныне влиять на Украину, то это не Россия, а Запад. Так блистательно и безоговорочно победившему Путину это просто сейчас не нужно. По двум главным прикладным причинам:

а) у него скоро Чемпионат мира по футболу, и ему нужно как-то нивелировать всю эту информационно-политическую, извините, дрысню, которую на Западе затеяли, призывая бойкотировать мероприятие. Путин хочет превратить ЧМ в праздник для всех, кто на него приедет и сам составит свое мнение о его стране. И любые телодвижения, которые могут быть истолкованы Западом, как «дополнительная агрессия против Украины», и стать дополнительными аргументами в пользу бойкота, вредят России. Поэтому Путин даже простил украинских нациков, которые не пускали граждан России голосовать на Украине.

«Для нас Украина - братский народ... Мы сделаем, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома», -- заявил он, комментируя недопуск граждан России на избирательные участки на Украине;

б) Путин прекрасно понимает, что если Украина продолжит «развиваться и реформироваться», как сейчас, то скоро от нее – как от суверенного государства – останутся рожки да ножки. В лучшем случае – сырьевой и ресурсный придаток, в военном отношении «заточенный» против России и за это получающий какие-то коврижки, позволяющие держаться на плаву. В худшем – полностью разваленная и дезинтегрированная страна, мало кому нужная и лежащая перед всеми, кто захочет поживиться ее останками, на блюдечке. Но не с голубой каемочкой, а надтреснутом и грязном, политом слезами обнищавшего народа. Особенно если западные кураторы за ненадобностью урежут паек и вспомоществование...

Так зачем, скажите на милость, Путину суетиться, если ему Украина тоже нужна, но не страшна ничем, чтобы против нее предпринимать какие-то недружественные шаги? Она сама развалится. И сама падет к ногам. Главное – вовремя отскочить и не забрызгаться, отобрав у «падшей» все, что России нужно, и таким образом обеспечив лояльность или нейтральность в Бозе почившей. Страшная, конечно, картина, апокалиптическая. Но это – выбор нынешних украинских полуоккупационных и полуколониальных властей, которые нагнули народ до полного бесчувствия, а Россия только этому краху и деградации невольно и прагматично подыгрывает. Украина же страшно кичится своей независимостью и европейским выбором по схеме «весьмирзанас»...

Во-вторых, одна часть западных политиков и теперь будет требовать от Украины полной трансформации по западным лекалам госустройства, внутренней и внешней политики и хозяйствования. Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, которая недавно побывала в Киеве, и в Брюсселе заверила Климкина и всех заинтересованных, что между стран-членов Евросоюза якобы существует единство относительно поддержки полного выполнения Украиной «Минских договоренностей-2» и процесса реформ на Украине.

«Прежде только, это касается нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и нашей полной приверженности поддержке и помощи в полном выполнении Минских договоренностей. Второе, но не менее важное, это наша поддержка процесса реформ на Украине», -- сказала она.

Прекрасно понимая, что реформы ведут Украину к краху как самостоятельное государство, а «Минск-2» -- к бесславному политическому концу нынешнее руководство в Киеве, которое и живет «с войны». Ведь выполнение Киевом «Минска-2» -- это, повторяю в который раз, переформатирование Украины на новых государственно-конституционных основах. Этот конец нынешней Украины в том виде, в котором ее сегодня доводят до ручки нынешние «кэрманычи» (руководители по-шумерски). Но только «Минск-2» может чисто гипотетически вернуть самопровозглашенные ДНР и ЛНР в состав Украины и гарантировать ее территориальную целостность. Без Крыма, разумеется. И тут Могерини абсолютно права, выдвигая свои условия поддержки Украины: территориальная целостность в обмен на «Минск-2» и реформы...

Третий тренд – это прикладные задачи в отношении Украины, которые ставят перед собой ее (Украины) ближайшие соседи. А в первую очередь, Венгрия, Польша и Румыния, которые откровенно не прочь поживиться теми украинскими территориями, которые эти страны считают несправедливо отобранными и подаренными Украине «кровавым пандой СССР» Иосифом Сталиным. Евроценности евроценностями, международное законодательством международным законодательством, а эти страны прагматично думают о себе. И им, похоже, плевать на мнение ЕС. Пока чисто теоретически плевать, а когда дойдет до дела и до дерибана разваливающейся Украины, то, извините, харкнут и вполне реально. Даже в соседней Молдове многие хотят объединения с Румынией еще и для того, чтобы отобрать у Украины Буковину и Южную Бессарабию. Ну, а Венгрия и Польша считают «своими» и Галичину с Волынью, и Закарпатье...

Характерно тут поведение Венгрии, которая стала флагманом и олицетворением этого тренда. И избрала надежный способ давления на Украину – защиту прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, которое подвергается тупой украинской языковой дискриминации в исполнении тупых же патриотов, неонацистов и неофашистов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто буквально заплющил несчастного Климкина своими новыми требованиями:

а) внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года. Иначе Будапешт по-прежнему будет блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО.

«...Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины. ...Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированного на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом. Будапешт поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье», -- однозначно повторил свою «хотелку» пан Сийярто;

б) это что-то новенькое – тот же Сийярто выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово. Украинскую часть призывает не возрождать венгерский министр! Это ли не ярчайший знак уважения украинского суверенитета?! Киев говорит, что ему военная часть нужна для обеспечения суверенитета и территориальной целостности, а венгр против:

«Это означает, что они (на Украине – прим. авт.) считают венгерское национальное общество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно следовательно Венгрия категорически отвергает его».

И Сийярто, в принципе, можно понять: вторгнутся венгерские войска для «защиты братьев и соплеменников», а тут «лишняя и ненужная» военная укро-часть, проблемы возможных столкновений, кровь. Как-то не по-фашистски и не по-европейски может получиться, безвиз могут отменить...

А если серьезно, то 9 февраля сего года состоялось заседание Береговского городского совета, который и обсудил возможность размещения отдельного батальона (численностью около 800 человек) 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, Ужгороде и Виноградове, на территории бывшей военной части в Берегово. Там раньше находился 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. Но в 2003 году его «успешно» расформировали, имущество передали на баланс городского совета, а земли частично продали частным владельцам. Срач там сегодня отменный:

Но и. о. командующего войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Олег Микац отметил, что в случае положительного решения восстановить или построить соответствующие новые объекты для пребывания батальона на указанной территории реально до конца 2019 года. Главное – чтобы не как на полигоне «Широкий лан». К тому же, Берегово – это, с другой стороны, город с самой высокой долей венгров между населения. В этом-то собака, как говорят, и порылась...

...Вот, собственно, и все об украинском суверенитете, на страже которого бессмысленно беснуется пан Климкин. Но есть хорошее: Молдова может в течение двух лет отказаться от призыва на срочную военную службу и перейдет к профессиональной армии. И хотя какое-то облегчение с юго-запада: молдавские армады не будут топтать и «паплюжыть» (попирать) землю «нэньки». Потому что, как заметил один шутник, «армия из профессиональных молдаван -- это сильно». И тут с ним сложно не согласиться. СУГС!

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