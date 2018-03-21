|Гройсман разорвал то, что не соблюдается уже 7 лет
|21.03.2018 15:28
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Гройсман разорвал то, что не соблюдается уже 7 лет. Об этом заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.
"Владимир Гройсман, сегодня на заседании Кабмина, с помпой разорвал соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, заключенное в 2011 году со сроком действия до 2020 года.
С момента действия соглашения, с 2011 года, товарооборот между Украиной и Россией обвалился на $37 млрд или в 4,4 раза.
Кстати, именно с 2011 года Россия начала в одностороннем порядке ограничивать украинский экспорт.
Получается, что Гройсман разорвал то, что не соблюдается уже 7 лет.
Особенно с 2014 года." - Заявил Виктор Скаршевский.
Напомним, Кабинет министров Украины сегодня разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.
Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.