Гройсман разорвал то, что не соблюдается уже 7 лет. Об этом заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

"Владимир Гройсман, сегодня на заседании Кабмина, с помпой разорвал соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией, заключенное в 2011 году со сроком действия до 2020 года.

С момента действия соглашения, с 2011 года, товарооборот между Украиной и Россией обвалился на $37 млрд или в 4,4 раза.

Кстати, именно с 2011 года Россия начала в одностороннем порядке ограничивать украинский экспорт.

Получается, что Гройсман разорвал то, что не соблюдается уже 7 лет.

Особенно с 2014 года." - Заявил Виктор Скаршевский.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду.

Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.

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