Допрос собрались в кинецб ма

Соответствующее решение о видеодопиту экс-министра обороны Павла Лебедева, экс-премьера Николая Азарова, экс-начальника службы безопасности Януковича Константин Кобзарь, экс-командующего внутренними войсками Станислава Шуляк и экс-сотрудника охраны Януковича Сергея Бернадского суд принял 21 марта, сообщает " Укринформ ".

"Суд, посовещавшись на месте, для обеспечения права на защиту обвиняемого Януковича Виктора Федоровича постановил: ходатайство защиты о допросе свидетелей удовлетворить, допросить Бернадского, Шуляк, Кобзаря, Азарова и Лебедева на тех же условиях, что и свидетеля Мелиеву Оксану Олеговну - без привлечения никаких органов РФ, поскольку ходатайство о международной правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить цели и целям тех соглашений, которые ранее были подписаны между Украиной и Российской Федерацией " , - сказал председательствующий суд я Владислав Девятко.

Также судья определил возможные даты для допроса этих свидетелей: 27, 28 и 29 марта 2018 года.

Ранее адвокаты Януковича настаивали на проведении допросов свидетелей стороны защиты в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции с уполномоченного суда на территории Российской Федерации.

Кроме того, адвокаты просили приобщить к ходатайств о допросе Азарова, Шуляк и Лебедева их видеообращение.

Прокуроры в ответ отметили, что предложенный адвокатами Януковича вариант допроса свидетелей невозможен, поскольку целью такого допроса является привлечение компетентных органов РФ для влияния на судебное заседание.

"Защита, понимая неотвратимость судебных прений и приговора суда, имеет целью, прежде только, не услышать собственных свидетелей, а привлечь как участника данного процесса должностных лиц Российской Федерации, представители власти которой обвиняются в посягательстве на территориальную целостность нашего государства, дабы дать возможность компетентным органам РФ повлиять на ход и время судебного рассмотрения данного уголовного производства " , - отметил прокурор.

Сейчас суд рассматривает ходатайство со стороны адвокатов Януковича, которые они подали во вторник через канцелярию суда.

В частности, суд уже удовлетворил ходатайство о допросе дополнительных свидетелей, а именно - Дмитрия Иванцова, Валерия Логовской, Владимира Павленко и др.

По Иванцова суд отметил, что его допрос возможен через видеосвязь только без привлечения компетентных органов РФ.

Напомним, 18 марта Николай Азаров выразил готовность свидетельствовать по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.