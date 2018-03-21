|В Киеве до лета закрыли НСК "Олимпийский"
|21.03.2018 15:29
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В Киеве с 14 апреля будет закрыт НСК "Олимпийский" из-за подготовки к проведению матча финала Лиги Чемпионов УЕФА. Об этом сообщили в пресс-службе НСК "Олимпийский".
Финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 годов состоится 26 мая 2018, следовательно сталион и закрывают, ведь скоро там начнется активная фаза подготовки.
"В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно, НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут происходить экскурсионные туры и спортивные тренировки", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что обновленный НСК откроется 6 июня 2018 года.
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