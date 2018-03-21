|Астрономы нашли новые доказательства вторжения в Солнечную систему звезды Шольца
|21.03.2018 15:34
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Звезда Шольца, посетившая Солнечную систему 70 000 лет назад, представляет собой двоичную систему, образованную красным и коричневым карликами.
Около 70 000 лет назад, когда человеческий вид уже существовал на Земле, маленькая красноватая звезда приблизилась к Солнечной системе и возмутила свой гравитацией кометы и астероиды. Астрономы из Мадридского университета Комплутенсе (Испания) и Кембриджского университета (Великобритания) подтвердили, что движение некоторых из этих объектов по-прежнему обусловлено этой звездной встречей.
В то время, когда современные люди только начали покидать Африку, а на территории Европы проживали неандертальцы, звезда Шольца, названная в честь немецкого астронома, который ее обнаружил, приблизилась к Солнцу менее чем на один световой год. Сегодня звезда уже удалена на расстояние 20 световых лет, но 70 000 лет назад она вошла в , хранилище транснептуновых объектов на границе Солнечной системы. Детали открытия были освещены в 2015 году группой астрономов во главе с профессором Эриком Мамажеком из Университета Рочестера (США) в журнале The Astrophysical Journal Letters.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, два астронома из Мадридского университета, братья Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркос, вместе с исследователем Сверре Дж. Аарсетом из Кембриджского университета впервые проанализировали около 340 объектов Солнечной системы с гиперболическими орбитами (V-образными, а не типичными эллиптическими). Они обнаружили, что на траекторию некоторых из них до сих пор влияет сближение со звездой Шольца.
«Используя цифровое моделирование, мы вычислили радиант этих объектов. В принципе, можно было ожидать, что они равномерно распределены в небе, особенно если учесть, что их родина – облако Оорта, однако наша находка очень отличалась от прогнозов: статистически значимое накопление радиантов оказалось в направлении созвездия Близнецов, что соответствует встрече со звездой Шольца», – объясняет Карлос де ла Фуэнте Маркос.
Момент, когда эта звезда прошла близко от нас, и ее положение, вычисленные в 2015 году, совпали с данными нового исследования. «Маловероятно, что совпали и место, и время», — говорит Карлос Де Ла Фуэнте Маркос. Представленное моделирование предполагает, что звезда Шольца приблизилась только на 0,6 светового года, что в исследовании 2015 года оценивалось как нижний предел сближения. Ученые уверены, что новые исследования и наблюдения подтвердят идею о том, что эта звезда сближалась с нами в относительно недавний период.
Близкий пролет 70 000 лет назад не затронул все гиперболические объекты Солнечной системы, а только те, которые оказались ближе к звезде Шольца. Например, знаменитый пришел из созвездия Лиры, что очень далеко от Близнецов, следовательно он не является частью обнаруженной избыточной «плотности».
Звезда Шольца на самом деле представляет собой двоичную систему, образованную небольшим (9% массы Солнца), вокруг которого вращается менее яркий и маленький коричневый карлик. Вполне вероятно, что наши предки рассмотрели в ночи их слабый красноватый свет.
Арина Васильева
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