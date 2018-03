Звезда Шольца, посетившая Солнечную систему 70 000 лет назад, представляет собой двоичную систему, образованную красным и коричневым карликами. Около 70 000 лет назад, когда человеческий вид уже существовал на Земле, маленькая красноватая звезда приблизилась к Солнечной системе и возмутила свой гравитацией кометы и астероиды. Астрономы из Мадридского университета Комплутенсе (Испания) и Кембриджского университета (Великобритания) подтвердили, что движение некоторых из этих объектов по-прежнему обусловлено этой звездной встречей. В то время, когда современные люди только начали покидать Африку, а на территории Европы проживали неандертальцы, звезда Шольца, названная в честь немецкого астронома, который ее обнаружил, приблизилась к Солнцу менее чем на один световой год. Сегодня звезда уже удалена на расстояние 20 световых лет, но 70 000 лет назад она вошла в , хранилище транснептуновых объектов на границе Солнечной системы. Детали открытия были освещены в 2015 году группой астрономов во главе с профессором Эриком Мамажеком из Университета Рочестера (США) в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Траектория движения звезды Шольца. Credit: SINC В новом исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, два астронома из Мадридского университета, братья Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркос, вместе с исследователем Сверре Дж. Аарсетом из Кембриджского университета впервые проанализировали около 340 объектов Солнечной системы с гиперболическими орбитами (V-образными, а не типичными эллиптическими). Они обнаружили, что на траекторию некоторых из них до сих пор влияет сближение со звездой Шольца. «Используя цифровое моделирование, мы вычислили радиант этих объектов. В принципе, можно было ожидать, что они равномерно распределены в небе, особенно если учесть, что их родина – облако Оорта, однако наша находка очень отличалась от прогнозов: статистически значимое накопление радиантов оказалось в направлении созвездия Близнецов, что соответствует встрече со звездой Шольца», – объясняет Карлос де ла Фуэнте Маркос.

Звезда Шольца на небосводе в момент сближения с Солнцем в представлении художника. Credit: SINC Момент, когда эта звезда прошла близко от нас, и ее положение, вычисленные в 2015 году, совпали с данными нового исследования. «Маловероятно, что совпали и место, и время», — говорит Карлос Де Ла Фуэнте Маркос. Представленное моделирование предполагает, что звезда Шольца приблизилась только на 0,6 светового года, что в исследовании 2015 года оценивалось как нижний предел сближения. Ученые уверены, что новые исследования и наблюдения подтвердят идею о том, что эта звезда сближалась с нами в относительно недавний период. Близкий пролет 70 000 лет назад не затронул все гиперболические объекты Солнечной системы, а только те, которые оказались ближе к звезде Шольца. Например, знаменитый пришел из созвездия Лиры, что очень далеко от Близнецов, следовательно он не является частью обнаруженной избыточной «плотности».

Звезда Шольца (двойная система, состоящая из красного и коричневого карликов) в момент сближения с Солнцем в представлении художника. Credit: SINC Звезда Шольца на самом деле представляет собой двоичную систему, образованную небольшим (9% массы Солнца), вокруг которого вращается менее яркий и маленький коричневый карлик. Вполне вероятно, что наши предки рассмотрели в ночи их слабый красноватый свет. Арина Васильева

