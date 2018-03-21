Американский телеканал НВО собирается снять сериал о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Планировалось, что съемки будут проходить на территории Украины, однако из-за того, что не удалось согласовать все условия, телешоу снимут в Литве, начав уже в 2018 году. Об этом сообщает Новое Время .

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич рассказала причины отказа от съемок сериала о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции в Украине.

"Выбор Литвы, как площадки для сьемок больших дорогостоящих кинопроектов не удивителен и не является первым прецедентом. Так, например, уже был снят сериал Война и мир производства компании Weinsten. Такие страны как Литва входят в группу так называемых стран low production capacity, где с целью привлечения больших проектов создана эффективная система tax incentives (налоговый возврат) в размере 20%. Кроме того, страна предоставляет англоязычный персонал, и для такого проекта как сериал о Чернобыле можно найти русскоязычных актеров, если по сюжету будет такая необходимость. Вывод: это оптимальное соединение стоимости производства и качества услуг", - отметила она.

Кроме того, Синькевич добавила, что в будущем съемки в Украине смогут стать возможными в связи с изменениями в законодательстве.

"Очень жаль, что в Украине такие проекты пока не снимаются, хотя в новом законе о кино предусматривается система рибейтов в размере 16%, но, увы, система пока не заработала в связи с недофинансированием сферы кино. Важным фактором (привлечения крупных проектов - ред.) может стать увеличение финансирования для системы рибейтов, повышение квалификации кадров, особенно англоязычного персонала", - пояснила она.

Как сообщал svodka.net ранее, телеканал HBO и Sky Television снимут пятисерийный сериал "Чернобыль", который расскажет об аварии на атомной электростанции.

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