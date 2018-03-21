|Папа Римский лишил сана девяти украинских монахов за экзорцизм
|21.03.2018 15:36
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Монахи были бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской областиПапа Римский Франциск утвердил декреты об удалении с монашеской состояния девять украинских монахов за экзорцизм.
Фото: vaticanstate.va
"О сестру Марию Баран из монастыря в Великих Борках начали говорить в 2004 году. Она как будто слышала голос Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Пресвятой Богородицы и отдельных святых. Некоторые" письмо "записывал отец Планчак. Священник подтверждал их достоверность и происхождения от Бога, не имея на это полномочий, о чем официально заявили в Синоде УГКЦ " , - говорится в сообщении на официальном сайте Украинской греко-католической церкви.
Во время проверок монастыря было обнаружено много нарушений дисциплины. Часть монахов не соблюдали устав, а в деятельности руководствовалась указаниями "пророчицы". Для окончательных выводов в монастыре работала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что те, кто распространяет указания "пророчицы", манипулируют понятиями монашеского послушания и духовного руководства.
После выводов комиссии состоялась реорганизация монастыря Святого Теодора Студита. Зато часть монахов не приняла замечаний церковной власти и отказалась ее слушать. Они продолжали нарушать монашеские правила и окончательно незаконно поселились в с. Посич Ивано-Франковской области.
"После соответствующих предупреждений девять монахов были удалены из монашеской состояния. Это решение лично утвердил Римский Первосвященник" , - говорится в сообщении на сайте УГКЦ.
Согласно утвержденным декретами, они теряют принадлежность к монашеской состояния, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей и не могут больше называть себя монахами.