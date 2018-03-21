Существует несколько версий относительно того, кто может занять должность министра иностранных дел в случае отставки Лаврова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров покинет свой пост и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент России Владимир Путин. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к МИД, информирует svodka.net.

Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Путина он доработал до президентских выборов, рассказали источники издания.

«То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — отметил один из сотрудников МИД. Он добавил, что сейчас все ждут информации о составе нового правительства. Эту же информацию подтвердили и другие источники.

Ранее 19 марта представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что не знает о том, останется ли Лавров на своем посту. «Если бы это зависело от меня… но это зависит не от меня. Есть президент, есть соответствующие процедуры. Я просто не в состоянии ответить вам на этот вопрос. И, знаете, кристального шара для гадания у меня тоже нет», — отметила Захарова.

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По данным RTVI, сейчас существует несколько версий относительно того, кто может занять должность министра иностранных дел в случае отставки Лаврова. Это может быть один из действующих заместителей министра, в частности, Александр Грушко. На должность могут назначить также человека извне, в том числе, вероятно, из администрации президента, пишет издание.

По словам близкого к Лаврову источника, он вряд ли уйдет на пенсию после отставки. Одним из вариантов продолжения работы Лаврова собеседник издания назвал Совет безопасности России.

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