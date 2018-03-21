Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что пожалел о времени, потраченном на просмотр фильмов "Матильда" и "Смерть Сталина". Об этом он рассказал на встрече с молодежью 20 марта, сообщает агентство БЕЛТА. "У меня такое подозрение, что умышленно устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает. Я даже пожалел, что время потратил", – заявил Лукашенко. В "Матильде" президент Беларуси отметил "красивые съемки", а "Смерть Сталина" назвал "дешевой комедией". | Лукашенко посмотрел "Смерть Сталина" и "Матильду" Фото: ЕРА Фильм "Матильда" об отношениях цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской вызвал большой резонанс в РФ. В стране состоялись массовые протесты православных организаций против выхода фильма. В день премьеры в Санкт-Петербурге 23 октября 15 противников фильма пришли под кинотеатр с портретами и иконами Николая II. В Москве 24 октября задержали семь протестующих. Фильм "Смерть Сталина" основан на одноименном комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робина. Сюжет ленты строится вокруг борьбы за власть в СССР, развернувшейся после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Главные роли в фильме исполнили Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Майкл Пейлин, Руперт Френд, Ольга Куриленко.видео Видео: Информационное агентство БелТА / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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