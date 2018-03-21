В России так часто громко и часто говорили и продолжают говорить «об угрозе» своим гражданам и соотечественникам в Украине. Под этим предлогом захватили Крым и Донбасс.

Со стороны башен Кремля это вроде как само собой разумеющееся, и в правильности этих действий они уже четвёртый год убеждают себя и других.

Если так опасно для русскоязычных в Украине и тем более граждан РФ, логично, наоборот максимально для их безопасности не святить этих людей и не выделять на фоне украинского националистического моря.

Но нет. Президент России (новый и старый) МИД РФ возмущается — как это так, россиянам не дали возможность прийти в российское посольство и консульства голосовать за Путина.

То есть, они хотели граждан России подставить под удар «радикалов-бандеровцев-ультрабандеровцев» — их существование в российской действительно доказанный факт. В Украине же хунта!

Только дело в том, что Россия равнодушна к своим гражданам в Украине, им нужно картинка, как их «обижают и унижают».

Поэтому и злятся, что Украина в знак протеста за «голосование» в Крыму просто заблокировала российские дипломатические учреждения. Результат: никаких провокаций и никаких шокирующих кадров по росТВ.

Кстати, на консульском учете в Украине стоит более 70 тыс. граждан РФ, а бюллетеней привезли только 50 тыс.

20 тыс человек автоматически не имели шанса проголосовать за ВВП. Этот факт требует серьёзного расследования.

#заспинамиженщинидетей

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